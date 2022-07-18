Продажи автомобилей Aurus в России оказались в шесть раз хуже, чем у Rolls-Royce

«АВТОСТАТ» исходя из данных АО «Электронный паспорт» рассказал о продажах люксовых машин в России.

Напомним, сейчас в России помимо зарубежных марок представлен и отечественный седан Aurus. Пока под этим брендом предлагают только одну модель, но скоро ее пополнит еще и внедорожник.

В первом полугодии было продано 12 седанов Aurus. Таким образом бренд в сегменте Luxury уступил всем за исключением Aston Martin, на котором остановило свой выбор всего три человека.

Самым большим спросом в России пользуются Rolls-Royce. За шесть месяцев было продано 71 ед. Следом за ним расположились Maserati – 58 авто, Bentley – 53 ед., Ferrari – 53 ед. и Lamborghini – 18 ед.

Стоит отметить, что в статистике не принимают участие автомобили Aurus, которые поставляются спецслужбам.

Всего в первом полугодии в РФ реализовали 240 ед. легковых авто сегмента Luxury, а это на 41% меньше чем за аналогичный период прошлого года, когда реализовали 408 ед.