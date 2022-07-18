Перечислены города, в которых можно будет приобрести российские электромобили Evolute

В начале осени начнется продажа только одной модели, но до конца года станут доступны три электрокара.

Evolute в этом году можно будет купить в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи и ряде других крупных российских городов.

Дилерская сеть Evolute пока только формируется, и она будет постоянно расширятся, пишут в компании Evolute.

Дилерские центры будут проводить гарантийное обслуживание.

Источник также написал, что в сентябре будет предлагаться только одна модель, а в октябре начнут продажи еще одной, тогда как третья добавится в ноябре.

Напомним, Evolute позиционируется как отечественный производитель, но фактически это китайские автомобили Dongfeng.

Сборка электрокаров будет организована на заводе Моторинвест» в Липецке, причем машины по программе господдержки будут предлагаться с большой скидкой – 35%, но не более 925 тысяч рублей.