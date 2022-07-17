Перечислен ТОП-5 подержанных внедорожников по цене упрощенного УАЗ «Патриот» в 2022 году

С недавнего времени на российском рынке стали предлагать упрощенную версию внедорожника УАЗ «Патриот», которая продается без системы ABS, ЭРА-ГЛОНАСС и подушек безопасности по цене 1 540 000 рублей.

«Автоновости дня» проанализировали предложения на вторичном рынке и подготовили рейтинг моделей, которые по цене в 1,5 млн рублей можно купить вместо упрощенного УАЗ «Патриот».

Так, был составлен ТОП-5 подержанных внедорожников по цене упрощенного УАЗ «Патриот» в 2022 году. Одним из них оказался подержанный Hyundai Creta не старше 2017 года.

Еще можно выбрать кроссовер Haval H6 возрастом 4-5 лет. На третьем месте оказался Geely Atlas2018—2019 годов. Также рекомендуют рассмотреть предложения о продаже Nissan X-Trail 2017—2018 года выпуска и Renault Duster.

Все эти автомобили выгодно отличаются своей оснащенностью.