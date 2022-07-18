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АВТОВАЗ может начать продавать упрощенные LADA LARGUS и NIVA TRAVEL в сентябре 2022 года

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Дилерские центры скоро начнут принимать заказы на «антикризисные» Lada Largus и Niva Travel, но отгрузка моделей начнется в сентябре.

После рассылки писем представительствам автопроизводителя, стало известно, что 13-14 июля была проведена заявочная компания на август, в которой принимали участие только две модели Lada Granta и Lada Niva Legend.

Следующими на конвейерную линию вернутся Lada Largus и Niva Travel.

Как написал сетевой источник в социальной сети, универсал Largus начнут производить 19 июля, внедорожник Niva Travel на конвейер вернется только в августе.

Известно, что в Niva Travel не будет ABS, «ЭРА-ГЛОНАСС» и единственной подушки безопасности

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