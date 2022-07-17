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Марки GEELY и HAVAL стали самыми популярными брендами китайских автомобилей в РФ в 2022 году

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Специалисты «Авто.ру» рассказали о самых востребованных автомобилях на российском рынке среди китайских моделей в 2022 году.

Так, выяснилось, что марки Geely и Haval стали самыми популярными брендами китайских автомобилей в РФ в 2022 году на первичном рынке, при этом на рынке подержанных машин лидирует с огромным отрывом от конкурентов Chery.

Среди новых автомобилей самыми востребованными моделями являются Geely Tugella, Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro, а на вторичном рынке лидерами стали Chery Tiggo, Chery Amulet и Lifan Solano.

Также исследование показало, что средняя стоимость новой китайской машины составляет 3,2 млн рублей. Число объявлений о продаже китайских авто за последнее время увеличилось в два раза.

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