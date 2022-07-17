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Владельцы BMW заявили, что начнут взламывать свои авто ради подогрева сидений

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Немецкая компания создала платную подписку на функции в своих автомобилях, причем платными являются даже базовые функции и опции.

Они будут доступны автомобилистам только после оформления платной подписки, причем в некоторых случаях опции обойдутся недешево.

На фоне этой новости американское издание провело опрос среди владельцев автомобилей BMW и выяснилось, что автомобилисты готовы взламывать машины, чтобы получить доступ к базовым функциям.

Впрочем, некоторые признались, что ранее уже занимались взломом электронного блока управления (ECU) ради доступа к некоторым функциям, на которые ввели подписку.

Речь идет об использовании беспроводного Apple CarPlay, который в 2018 году оценили в 80 долларов за год. Правда позднее эту функцию предложили за 300 долларов на 20 лет.

Сейчас владельцы готовы взламывать машины, чтобы получить доступ к подогреву сидений без платной подписки.

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