Выбор и покупка автомобиля Mitsubishi

Концерн Mitsubishi – известный японский производитель автомобилей. В настоящее время выпускаемые им машины продаются приблизительно в ста шестидесяти странах.

Модельный ряд

Инженеры компании Mitsubishi конструируют автомобили, сбалансированные по своим параметрам. На сегодняшний день автоконцерн проектирует и выпускает грузовики и легковые машины, которые предлагает дилер Митсубиси. У каждой модели есть свои особенности, плюсы и минусы, которые необходимо учитывать при выборе. Линейка автомобилей Mitsubishi включает в себя:

седаны;

купе;

минивэны;

внедорожники;

хэтчбеки;

универсалы;

кроссоверы;

пикапы.

Такой ассортимент покупателям предлагают далеко не все автопроизводители. Один из главных аргументов в пользу того, чтобы купить Mitsubishi в Казани – высокое качество этих автомобилей, которое предоставляет возможность ездить на них по разным дорогам и довольно легко преодолевать бездорожье. Немаловажно и то, что при возникновении необходимости в ремонте можно достаточно легко найти нужные запчасти для Mitsubishi.

Выбор КПП

Спецпредложения на автомобили Митсубиси позволяют выбрать самые разные модели по выгодным ценам. Автомобили Mitsubishi оснащаются тремя типами трансмиссии:

Механическая коробка переключения передач. Она пользуется высокой популярностью среди опытных водителей. Важное преимущество механики в Mitsubishi заключается в наличии возможности производить переключение скоростей по своему усмотрению, что позволяет экономить значительное количество горючего на бездорожье. Кроме того, такая трансмиссия бережет мотор от высоких нагрузок и перегревов.

Автоматическая коробка переключения передач. Она подходит для неопытных водителей, которые желают обеспечить себе максимальный комфорт. Однако нужно учитывать, что такая трансмиссия переключает передачи только на некоторых максимальных оборотах, что ведет к перерасходу топлива.

Типтроник. Такая трансмиссия сочетает в себе надежность МКПП и удобство АКПП – толчок рычага вниз снижает передачу, толчок вверх повышает ее.

При выборе и покупке Mitsubishi надо учитывать местность, в которой будет эксплуатироваться автомобиль: для грунтовых дорог и бездорожья больше подходит МКПП, для движения по городским улицам предпочтительнее АКПП, а для смешанного типа езды – типтроник.

Автомашины марки Mitsubishi характеризуются высоким качеством всех комплектующих и безопасностью вождения. Именно поэтому большое количество автолюбителей предпочитают транспортные средства этого концерна.