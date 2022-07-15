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Дорожные сигнальные фонари и гирлянды

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При проведении дорожных работ задача специальных служб – обеспечить безопасность всех участников движения и специалистов, осуществляющих ремонт. Эта проблема решается установкой временных дорожных знаков, предупреждающих автомобилистов о необходимости объезда, смены маршрута и т.д. Также для создания безопасной обстановки в темное время суток или в условиях плохой видимости используются средства подсветки – дорожные сигнальные фонари и гирлянды. Это специальные устройства, которыми размечаются границы участка ремонтируемой проезжей части.

Содержание
  1. Виды дорожных сигнальных фонарей
  2. Преимущества дорожных сигнальных фонарей
  3. На что обратить внимание при заказе дорожных сигнальных фонарей?

Виды дорожных сигнальных фонарей

Сигнальные фонари выпускаются в различных размерах в соответствии с ГОСТ, причем различаются как диаметр плафона, так и длина изделия.

В зависимости от формы корпуса, можно купить дорожные фонари для последующей установки:

  • В конусы, барьеры или вехи;
  • На специальные опоры;

Также для повышения видимости разработаны сигнальные гирлянды. Они состоят из параллельно подключенных фонарей с креплениями в виде пластикового ушка.

Различаются устройства подсветки и типом питания: автономные фонари работают от батареек на протяжении 20 дней, неавтономный тип оборудования подключается к электросети, чаще – к аккумулятору.

Преимущества дорожных сигнальных фонарей

  • Экономичность

В современных сигнальных дорожных фонарях установлен светодиод. Этот надежный и яркий источник света обладает высокой энергоэффективностью.

  • Долгий срок службы

Качественные устройства изготовлены из стабилизированного пластика. Этот материал отличается прочностью, устойчивостью к неблагоприятным внешним воздействиям, в том числе – к ультрафиолетовому излучению. Даже при использовании днем поверхность плафона не выгорает на солнце.

  • Мобильность

Устройства легкие, не требуют специального оборудования для перевозки и монтажа. Компактный размер позволяет устанавливать средства подсветки как на само препятствие, например, на водоналивной барьер или дорожный конус, так и перед ним.

  • Эффективность

Благодаря ярким светодиодам, работающим в постоянном режиме свечения, дорожные фонари эффективно справляются с задачей обеспечения безопасности в условиях дорожных работ. Такие элементы заметны с большого расстояния и со всех углов обзора.

На что обратить внимание при заказе дорожных сигнальных фонарей?

Выбирая подсветку, обратите внимание на качество материала, а также на диапазон рабочих температур. Нередко дорожные работы проводятся не в самых благоприятных условиях: повышенная температура воздуха в совокупности с теплом от работающей техники не должна снижать эффективность устройств, обеспечивающих безопасность.

Заказать дорожные сигнальные фонари из качественных материалов, а также купить дорожные знаки вы можете в компании «РусДорЗнак». Это один из крупнейших производителей средств обеспечения безопасности дорожного движения.

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