При проведении дорожных работ задача специальных служб – обеспечить безопасность всех участников движения и специалистов, осуществляющих ремонт. Эта проблема решается установкой временных дорожных знаков, предупреждающих автомобилистов о необходимости объезда, смены маршрута и т.д. Также для создания безопасной обстановки в темное время суток или в условиях плохой видимости используются средства подсветки – дорожные сигнальные фонари и гирлянды. Это специальные устройства, которыми размечаются границы участка ремонтируемой проезжей части.

Виды дорожных сигнальных фонарей

Сигнальные фонари выпускаются в различных размерах в соответствии с ГОСТ, причем различаются как диаметр плафона, так и длина изделия.

В зависимости от формы корпуса, можно купить дорожные фонари для последующей установки:

В конусы, барьеры или вехи;

На специальные опоры;

Также для повышения видимости разработаны сигнальные гирлянды. Они состоят из параллельно подключенных фонарей с креплениями в виде пластикового ушка.

Различаются устройства подсветки и типом питания: автономные фонари работают от батареек на протяжении 20 дней, неавтономный тип оборудования подключается к электросети, чаще – к аккумулятору.

Преимущества дорожных сигнальных фонарей

Экономичность

В современных сигнальных дорожных фонарях установлен светодиод. Этот надежный и яркий источник света обладает высокой энергоэффективностью.

Долгий срок службы

Качественные устройства изготовлены из стабилизированного пластика. Этот материал отличается прочностью, устойчивостью к неблагоприятным внешним воздействиям, в том числе – к ультрафиолетовому излучению. Даже при использовании днем поверхность плафона не выгорает на солнце.

Мобильность

Устройства легкие, не требуют специального оборудования для перевозки и монтажа. Компактный размер позволяет устанавливать средства подсветки как на само препятствие, например, на водоналивной барьер или дорожный конус, так и перед ним.

Эффективность

Благодаря ярким светодиодам, работающим в постоянном режиме свечения, дорожные фонари эффективно справляются с задачей обеспечения безопасности в условиях дорожных работ. Такие элементы заметны с большого расстояния и со всех углов обзора.

На что обратить внимание при заказе дорожных сигнальных фонарей?

Выбирая подсветку, обратите внимание на качество материала, а также на диапазон рабочих температур. Нередко дорожные работы проводятся не в самых благоприятных условиях: повышенная температура воздуха в совокупности с теплом от работающей техники не должна снижать эффективность устройств, обеспечивающих безопасность.

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