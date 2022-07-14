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Автоконцерн АВТОВАЗ запустил производство упрощенных внедорожников LADA Niva Legend

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До этого была возобновлена сборка LADA Granta в комплектации Classic’22, теперь компания начала производство LADA Niva Legend.
Внедорожник тоже получил версию Classic’22, которая лишена некоторых опций, но и продаваться она будет дешевле.

Цены на новую комплектацию известного внедорожника будут в пределах 750-800 тыс. рублей, так считает руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.

Точную стоимость в компании пока не озвучивают, но стоит напомнить, что прежняя базовая комплектация стоила от 818 900 рублей.

Мотор и трансмиссия у LADA Niva Legend осталась без изменений и это 1,7-литровый 83-сильный агрегат с пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

lada Lada Niva Legend
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