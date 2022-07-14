Президент АВТОВАЗа Соколов сообщил о планах по созданию нового семейства автомобилей LADA

В интервью «РИА Новости» президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в долгосрочной перспективе компания разработает целое семейство новых автомобилей.

Сроки и размер инвестиций для создания нового семейства Lada будут зависеть от стратегии, которую должен одобрить Минпромторг.

«Да, целая линейка, целое семейство моделей. Конечно, это потребует больших инвестиций. Но наши покупатели вполне заслуженно и обоснованно хотят ездить на современных автомобилях» — заявил Максим Соколов в интервью «РИА Новости».

Было также сказано, что размеры инвестиций соответствуют трендам мирового автомобилестроения.

Было еще сказано, что компания будет стремится к глубокой локализации, чтобы не зависеть от зарубежных поставщиков.

Сейчас АвтоВАЗа производит автомобили без подушек безопасности, а также ABS и ESP, к тому же пока возобновлена сборочная линия в Тольятти. В Ижевске, завод на котором выпускали Vesta, пока простаивает.