Как быстро продать машину с пробегом в Санкт-Петербурге

Сегодня сложно представить современного человека без автомобиля. Все куда-то спешат, имеют кучу дел, передвигаются по разным концам города по личным и рабочим делам, к родным и т.д. И все это удобнее всего делать на автомобиле. Рынок авто в нашей стране просто огромен и каждый человек, даже не имеющий больших денег, может легко купить, путь даже старенький ВАЗ, но получить транспортное средство под свои нужды. Но, как известно, у автомобилиста два счастливых дня в жизни: когда он купил авто и когда продал. Поэтому неизбежно приходит и момент продажи.

Что делать, если у вас есть авто, но оно уже не радует или срочно требуются деньги и принято решение продавать транспорт? Существует несколько основных вариантов, как продать автомобиль с пробегом максимально быстро и выгодно и мы разберем их подробнее.

Знакомые и родственники

У каждого активного человека масса знакомых, коллег, однокурсников, соседей, друзей по спортивной секции и т.д. Будь у вас авто любой марки – на него среди обширного круга знакомых всегда найдутся желающие. Поэтому, чтобы быстро продать машину, если она конечно в приличном состоянии, можно дать объявление в своем кругу общения. С большой долей вероятности, друг, коллега по работе, сосед, знакомый, который собирается покупать авто, согласится на вашу «ласточку», так как будет уверен, что вы, как его знакомый, не подсунет ему сомнительный вариант.

Доски объявлений

Второй распространенный вариант продажи – использование онлайн досок объявлений типа Авито. На таких сервисах всегда огромное количество посетителей со всей страны, поэтому на вашу машину могут найтись желающие покупатели не только с Питера, но и с области или вообще с другого региона.

Чтобы продать таким способом машину быстро, придется снижать цену. Если она будет такой же, как и по другим похожим предложениям, то покупателя можно ждать долго. Если же дать скидку в 5-10%, то сделка состоится намного быстрее.

Автовыкуп

Еще один проверенный и рабочий вариант для получения денег за авто – обращение в автовыкуп. В Питере таких компаний множество, к примеру, «НОРД АВТО». Почему многие считают такой вариант лучшим решением проблемы:

Не надо ждать – машину заберут максимально быстро;

Можно получить до 80-90% от рыночной стоимости авто, многое зависит от марки, модели, года выпуска;

Забирают машины практически в любом состоянии, необязательно только в рабочем и идеальном внешне;

Юридически такие сделки также оформляются предельно быстро.

Если вы желаете оперативно пополнить семейный бюджет, продав машину – указанные варианты помогут добиться желаемого в короткий срок.