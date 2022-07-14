В чем секрет успеха Toyota Camry?

Автомобили, выпускаемые японской компанией Toyota, пользуются высоким спросом как в России, так и во всем мире. Они сочетают в себе продуманный дизайн, высокое качество и технологичность. Среди различных моделей, предлагаемых этим производителем, особую популярность завоевал седан Toyota Camry.

Важнейшие особенности Toyota Camry 2022

В России продажи обновленной Toyota Camry 2022 стартовали в марте 2021 года. Салон и кузов не претерпели существенных изменений по сравнению с предыдущим поколением. Обновления затронули технические характеристики: изменились параметры моторов, а автоматическая коробка переключения передач стала восьмиступенчатой.

Новая модель Toyota Camry является прямым конкурентом для популярных корейских автомобилей Kia K5 и Skoda Superb. В России Toyota Camry продается в разных комплектациях. Версии Standart и Exclusive Safety предлагаются по цене 2-3 млн руб. Как и раньше, на них устанавливают только бензиновые двигатели объемом 2,0, 2,5 и 3,5 л. Toyota можно будет купить у официального дилера Toyota «Тойота Центр Внуково». В ходе произведенного рестайлинга были внесены незначительные изменения в конфигурацию кузова. По бокам от обновленного переднего бампера находятся вырезы с противотуманными фарами и вентиляционными отверстиями, периметр которых частично украшен металлической вставкой.

Преимущества Toyota Camry

Каждое поколение Toyota Camry оснащается новыми деталями, изготовленными в соответствии с последними технологическими достижениями. Но по качеству устаревшие модели нисколько не уступают обновленным машинам. Некоторые автомобилисты принципиально покупают седаны Toyota Camry прошлых поколений, поскольку считают их более надежными. Важнейшие особенности этих автомобилей, снискавшие им всемирную популярность, таковы:

Высокая надежность. По словам владельцев, при аккуратной езде и своевременном уходе необходимость в серьезном ремонте седана не появляется в течение всего срока службы важнейших агрегатов.

Доступное обслуживание. Качественные расходники на японский седан стоят немало, но благодаря исправному функционированию деталей авто менять их приходится достаточно редко.

Оптимальное соотношение «стоимость/качество».

Приспособленность моторов для работы с использованием российского горючего.

Сочетание классического оформления экстерьера с постоянным усовершенствованием его дизайна в каждом новом поколении.

Легкое включение двигателя и быстрый прогрев при низких температурах в условиях морозных российских зим.

Просторный салон, в котором комфортно себя чувствуют и водитель, и пассажиры.

Высокая устойчивость к коррозии даже в условиях повышенной влажности воздуха и при большом количестве атмосферных осадков, благодаря чему обеспечивается длительный срок службы автомобиля.

Плавное функционирование автоматической коробки переключения передач.

Экономичный расход горючего, в особенности при езде по загородным автотрассам.

Высокая ликвидность. Владельцы Toyota Camry имеют возможность продать свои транспортные средства через несколько лет после покупки без существенного снижения цены, которая обусловлена высоким качеством сборки и наличием спроса со стороны большого числа автолюбителей.

Вместительный багажник. Несмотря на некоторое уменьшение объема в моделях последних поколений, он предоставляет достаточно пространство для перевозки различного багажа.

Таким образом, Toyota Camry обладает множеством достоинств, заслуживающих внимания. Водитель, находящийся за рулем этого автомобиля, уверенно чувствует себя на любых дорогах.