Hyundai, KIA и LADA стали самыми угоняемыми автомашинами в РФ в первом полугодии 2022 года

Российского союза автостраховщиков (РСА) раскрыл данные по угонам автомобилей за первое полугодие.

В отчетный период чаще всего в России угоняли автомобили брендов Hyundai, Kia и LADA. В первом полугодии автомобили крали чаще всего у владельцев Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и LADA Granta.

При этом стоит отметить, что среди китайских авто, которые застрахованы по каско, не было зарегистрировано ни одного случая угона.

Чаще всего машины крали с парковок возле дома, а также на городских стоянках рядом с отелями, ТЦ и другими местами, где много автомобилей.