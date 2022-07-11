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В Москве чаще других угоняли автомобили марок Hyundai и KIA в 2022 году

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Стали известны данные по угонам автомобилей за последние шесть месяцев.

В Москве в этот период угонщики чаще всего предпочитали угонять автомобили марок Hyundai и KIA, о чем говорит статистика «АльфаСтрахования».

Среди моделей чаще всего совершали кражу кроссоверов Hyundai Santa Fe и седанов Hyundai Sonata. Среди самых востребованных у угонщиков авто еще оказались Hyundai Creta, Hyundai Palisade, Hyundai Solaris и Hyundai Tucson.

Еще в рейтинге оказались BMW X7, Kia Sportage и Kia Sorento, Land Rover и Lexus LX, а также Toyota Camry.

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