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В КНР стал доступен для покупки электрокар Hengchi 5 с бессрочной гарантией

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Малоизвестный бренд представил на китайском рынке свою модель Hengchi 5.

Новинка представляет собой среднеразмерный кроссовер и стал первым серийным автомобилем марки. Сам бренд это стартап, который для привлечения клиентов предлагает множество различных «плюшек».

Самой главной фишкой электрического кроссовера становится пожизненная гарантия, которая распространяется на всю конструкцию машины, включая аккумулятор.

В КНР стал доступен для покупки электрокар Hengchi 5 с бессрочной гарантией

Еще предлагают прохождение 2 плановых ТО в год. Помимо этого, покупатель получит бесплатно домашнюю зарядную станцию и ее установку, помощь на дорогах и 5 лет бесплатного выхода в Интернет. За все это покупатель заплатит 179 тыс. юаней, а это около 1,7 млн рублей.

В КНР стал доступен для покупки электрокар Hengchi 5 с бессрочной гарантией

Hengchi 5 это электрокар с габаритами 4725х1925х1676 мм и колесной базой 2 780 мм. В движение его приводит один электромотор мощностью 204 л.с. при 345 Нм крутящего момента. Заявленный разгон от 0 до 100 км/ч составляет 7,8 секунды, а запас хода – 602 км.

В КНР стал доступен для покупки электрокар Hengchi 5 с бессрочной гарантией

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