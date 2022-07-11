Представлены первые фотографии кроссовера GEELY ATLAS нового поколения

Китайская компания скоро представит следующее поколение популярного кроссовера Geely Atlas (Boyue).

На скорый дебют указывает появление модели в базе Минпрома Китая, где опубликовали фотографии, раскрывающие дизайн модели. По предварительным данным, кроссовер новой генерации может дебютировать до конца года.

Для китайского рынка автомобиль сменит название на Xingyao – «Звездное сияние». Внешне кроссовер изменится, но не кардинально с оформлением в фирменном стиле марки.

Технические характеристики Geely Atlas (Boyue) пока не раскрыты, но известно, что основой для него станет модернизированная платформа CMA 1.5 от Geely Volvо, которая предполагает использование гибридных силовых установок.