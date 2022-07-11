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Глава бизнес-альянса Индии уверен, что в РФ смогут производить авто качественнее, чем Toyota

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В интервью с журналистами глава Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани рассказал, что России может выпускать качественные автомобили.

Как пишут «РИА Новости», глава бизнес-альянса Индии уверен, что в РФ смогут производить авто качественнее, чем Toyota.

«Считаю, что в будущем Россия сможет производить более качественные машины, чем Toyota, если всерьез возьмется за свою промышленность», — говорит Котвани.

Также он добавил, что на российском рынке Россия и Индия вместе смогут занять достойную нишу.

А еще было отмечено, что начинать производство автомобилей для Индии в России это неправильно, так как машины все-таки предназначены для эксплуатации в жарком климате.

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