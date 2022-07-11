Это станет возможным благодаря новой обязательной к установке системе.

Как пишут «Автовести», Евросоюз будет принудительно ограничивать скорость автомобилей на автобанах, если предупреждение водитель проигнорирует.

Для этого во всех новых машинах хотят сделать обязательной к установке систему Intelligent Speed Assistance (ISA), которая может считывать знаки на дорогах и предупреждать водителя о превышении скорости.

Если предупреждение в виде вибрации руля или звука будет проигнорировано, то система начнет автоматически снижать скорость. Более того, система получила собственную память и сможет записывать все поездки.

При этом доступ к системе будет и у полиции. Также заявлено, что систему будут устанавливать таким образом, чтобы в ее работу невозможно было вмешаться, в том числе систему нельзя демонтировать или отключать.