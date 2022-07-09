Граждане из РФ стали чаще покупать новые и подержанные автомашины из Армении в 2022 году

В этом году растет спрос на автомобили из стран, которые ближе всего находятся к России.

Ранее сообщалось о большом спросе машин из Японии, а теперь выяснилось, что автомобилисты стали чаще покупать машины из Армении.

Как отмечают в «Газете.Ru», это обусловлено географической близостью и тем, что Армения входит в единый Таможенный союз с Россией (ЕАЭС). Посредники предлагают приобрести автомобиль по выгодной цене, а также оформить все необходимые документы.

В свою очередь через Армению импортируются автомобили не только с местных заводов, но и из США, а также ОАЭ.

«За 1,5-1,6 млн рублей в Армении можно купить хорошую Toyota Camry. Например, недавно привозил машину 2019 года с мотором 2.5, она стоила $25 тыс. в Армении без учета доставки», — рассказал предприниматель из Армении.

Однако это еще не учитывается стоимость блока Эра Глонасс, а также других услуг, включая утилизационный сбор, доставку и т.д.