Граждане в РФ начали покупать новые автомашины стандарта «Евро-2» впервые с 2008 года

Российские автомобилисты снова стали приобретать легковушки с двигателями Евро-2.

Этому поспособствовала ситуация на автомобильном рынке из-за введенных санкций. Последний раз массово авто стандарта «Евро-2» продавались в 2008 году, пишет агентство «Автостат».

В 2022 году на рынке снова стали продавать таких машины. Речь идет об упрощенных LADA Granta, которая в июне разошлась тиражом в количестве 257 экземпляров по данным АО «Электронный паспорт».

Также в исследовании говорится, что большая часть Грант это седаны – 143 ед. Еще россияне в прошлом месяце купили 75 лифтбеков и 39 универсалов.