СберАвто: средняя цена на автомашины с АКПП в РФ составила 1,7 млн рублей в июне 2022 года

Сервис «СберАвто» опубликовал результаты нового исследования.

В нем говорится, что на российском рынке стоимость автомобилей с АКПП составляет 1,7 млн рублей по состоянию на июнь 2022 года.

Такая же машина на вторичном рынке обходится в среднем в 985 000 рублей. Легковушки с механической КП обходятся дешевле. Так, новый автомобиль с таким типом трансмиссии продается по цене 1,28 млн рублей в среднем, а подержанная машина обходится в 720 тыс. рублей.

Больше всего на вторичном рынке представлены автомобили с автоматом выпущенные в 2022 и 2021 г., на которые приходится 33 и 15% доли. Самыми распространенными являются модели марок KIA, Volkswagen, Hyundai, Toyota, Nissan, Skoda, Chery, BMW и Renault.

Если говорить об автомобилях с механикой, то 30% среди них это модели 2022 года выпуска. Также среди них самыми популярными являются авто брендов LADA, Renault, Kia, Hyundai, Volkswagen, Chevrolet, Nissan, Skoda, Opel и Toyota.