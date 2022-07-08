Чем отличается обычная мойка автомобиля от профессиональной?

При возникновении необходимости в мойке машины эту работу можно выполнить своими силами или обратиться к профессионалам. Хотя второй способ требует дополнительных затрат на оплату получаемых услуг, многие автовладельцы отдают ему предпочтение, на что есть целый ряд причин.

Профессиональная мойка авто

Для получения качественного результата мойки авто лучше всего воспользоваться услугами профессионалов. Такой подход гарантирует эффективное решение поставленной задачи и надежную защиту лакокрасочного покрытия от царапин и микротрещин. Более подробную информацию можно получить по ссылке https://det-as.ru/servis-uslugi/mojka-avtomobilya. Использование бесконтактного способа ухода за автомобилем состоит из следующих этапов:

Нанесение раствора пены на кузов автомашины под небольшим давлением при помощи специального распылителя, подсоединенного к моечному насосу. При смешивании с грязью пена ее размягчает, благодаря чему грязь при смывании не царапает поверхность.

Нанесение химического щадящего средства, которое растворяет загрязнения на молекулярном уровне.

Смыв химического средства или пены. Исходя из степени загрязнения кузова, его ополаскивают после первого либо второго этапа, направляя воду под давлением снизу вверх.

Покрытие кузова автомобиля воском. Это необходимо для обеспечения полноценного ухода за лакокрасочным покрытием. Нанесение воска позволяет уменьшить вероятность выгорания краски под действием солнечного света, сгладить мелкие неровности и царапины, заполнить микротрещины, ускорить сушку, поскольку воск отталкивает воду.

Основные преимущества профессиональной мойки авто

Мойка автомобиля специалистами имеет следующие преимущества перед самостоятельной мойкой его владельцем:

Высокое качество работ. Профессиональная мойка выполняется с применением специального оборудования и моющих средств, обеспечивающих удаление любых загрязнений.

Безопасность. Самостоятельная мойка авто в домашних условиях чревата образованием царапин на ЛКП.

Высокая скорость выполнения работ. Профессионалы моют автомашины очень быстро.

Немаловажный аргумент в пользу обращения к профессионалам для мойки авто состоит в наличии возможности получить за доступную цену дополнительные услуги. В их число входят уборка салона при помощи пылесоса, чистка стекол, химчистка салона с устранением различных пятен, мытье порогов и ковриков.