Компания VOLKSWAGEN опубликовала изображения седана Phaeton второго поколения

Второе поколение Volkswagen Phaeton было полностью готово, но до конвейерной линии модель так и не добралась, так как немецкая компания решила сосредоточится на развитии электрического транспорта.

Volkswagen в честь 20-летия седана Phaeton показала рабочий прототип второго поколения, который был готов к серийному производству, но руководство компании его так и не утвердило.

Оригинальный Phaeton на конвертной линии продержался 14 лет. Ему готовили замену и планировали ее представить, перед тем как произошла смена направления Volkswagen.

В 2016 году немецкая компания решила развивать электрокары и создать для них отдельный бренд.

В основе Phaeton D2 лежит платформа MLB, на которой также создан внедорожник Touareg, и еще в 2016 году в седане уже появился цифровой кокпит. До Touareg такое решение добралось только два года спустя.

Volkswagen только показала внешность и салон Phaeton D2, его технические характеристики раскрывать не стали.