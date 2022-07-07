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Компания VOLKSWAGEN опубликовала изображения седана Phaeton второго поколения

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Второе поколение Volkswagen Phaeton было полностью готово, но до конвейерной линии модель так и не добралась, так как немецкая компания решила сосредоточится на развитии электрического транспорта.
Volkswagen в честь 20-летия седана Phaeton показала рабочий прототип второго поколения, который был готов к серийному производству, но руководство компании его так и не утвердило.

Оригинальный Phaeton на конвертной линии продержался 14 лет. Ему готовили замену и планировали ее представить, перед тем как произошла смена направления Volkswagen.

В 2016 году немецкая компания решила развивать электрокары и создать для них отдельный бренд.

Компания VOLKSWAGEN опубликовала изображения седана Phaeton второго поколения

В основе Phaeton D2 лежит платформа MLB, на которой также создан внедорожник Touareg, и еще в 2016 году в седане уже появился цифровой кокпит. До Touareg такое решение добралось только два года спустя.

Volkswagen только показала внешность и салон Phaeton D2, его технические характеристики раскрывать не стали.

Компания VOLKSWAGEN опубликовала изображения седана Phaeton второго поколения Компания VOLKSWAGEN опубликовала изображения седана Phaeton второго поколения Компания VOLKSWAGEN опубликовала изображения седана Phaeton второго поколения

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