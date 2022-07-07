Перечислены ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на рынке РФ за июнь 2022 года

Самые покупаемые кроссоверы были названы по результатам исследования АЕБ по итогам июня.

В прошлом месяце самым востребованным кроссовером на российском рынке оказался Hyundai Creta. Его объемы продаж составили 1012 штук, что на 86% меньше, чем годом ранее.

Второй результат показал китайский кроссовер Haval Jolion. Дилеры марки продали 892 таких автомобиля, а это всего на 2% хуже прошлогодних результатов.

Семейство LADA Niva расположилось на третьей позиции с показателем 881 ед. (-84%). В первой пятерке оказались еще Kia Sportage и Kia Seltos с показателями 611 ед. (-69%) и 525 ед. (-75%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV за июнь 2022 года также вошли Geely Coolray (521 ед., -51%), Renault Duster (517 ед., -89%), Hyundai Tucson (491 ед., -30%), Mazda CX-5 (334 ед., -73%) и УАЗ «Патриот» (307 ед., -68%).