Пятидверный внедорожник Suzuki Jimny вышел на тестовые испытания

Suzuki Jimny полноценный внедорожник, который всегда славился своей короткой базой и высокой проходимостью.

Но у него одним из недостатков являются размеры, ведь он маленький, но японская компания намерена это исправить и выпустить пятидверную версию.

На тестах был замечен удлиненный вариант Suzuki Jimny с дополнительной задней дверью. Сообщается, что внедорожник в длину прибавит около 30 см, при этом ширина и высота автомобиля останется неизменной.

Фотограф обратил внимание, что пятидверный Jimny ехал бесшумно, скорее всего на тестах бала гибридная версия автомобиля.

Пока неясно, будет ли модель предлагаться только с гибридной силовой установкой, или автопроизводитель оставит версию с классическим ДВС.

По слухам, пятидверная модель получит название Jimny Long. Она будет стоить на 300 тыс. иен дороже от трехдверного варианта.

Suzuki Jimny Long должны представить до конца года, и в следующем году он может появится в Европе.