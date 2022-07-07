Продажи легковых и и легких коммерческих автомобилей упали на 82% в РФ в июне 2022 года

В первом месяце лета россияне купили 27 261 автомобиль, что оказалось на 82% хуже, чем годом ранее.

За период с начала года объемы проданных авто составили 370 228 авто, что на 57% хуже показателей аналогичного периода прошлого года.

Лидером авторынка России по-прежнему остается марка LADA с показателем 7484 автомобиля, а это на 81% меньше. На втором месте располагается Kia с показателем 3 703 авто (-80%).

ГАЗ стал третьим с результатом 2 710 машин, что на 42% хуже. Hyundai и Renault вошли в пятерку лидеров. Их объемы продаж составили 2685 ед. (-86%) и 1834 ед. (-86%) соответственно.

В десятке самых покупаемых брендом еще оказались: Haval (1637 ед., -53%), УАЗ (1583 ед., -44%), Geely (1027 ед., -50%), Volkswagen (671 ед., -93%) и Skoda (659 ед., -93%).