Монгольская компания Bars Motors запустила производство собственных электромобилей в июле 2022 года

Bars Motors начал производить свой первый автомобиль, которым стал электрический кроссовер Mozo Hero.

Монгольская компания Bars Motors на собственном предприятии начала выпускать электрокар Mozo Hero. Эта модель фактически является лицензионной копией Hengrun HRS1, который очень похож на Suzuki Jimny.

Электрокар из Монголии получил 44-сильный электрический двигатель, расположенный на задней оси и тяговый блок аккумуляторов на 28,2 кВт·ч.

Его хватает на 305 км по циклу NEDC. Максимальная скорость кроссовера составляет 102 км/ч.

Цену на Mozo Hero уже объявили, его в Монголии можно будет купить от 79 млн тугриков, что в пересчете составляет 1,4 млн рублей.