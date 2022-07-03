Как часто надо менять аккумуляторы на айфоне?

С течением времени установленный в айфоне аккумулятор окисляется, и его емкость уменьшается. Предотвратить это нельзя, можно только заменить старую батарею. Частота замены аккумуляторов iPhone зависит от нескольких факторов.

Проверка батареи на айфоне

Износ батареи на айфоне зависит от числа циклов зарядки. Под полным циклом понимается зарядка аккумулятора от 0 до 100%. Если он заряжается на 50%, то это считается половиной цикла вне зависимости от первоначального уровня заряда. К примеру, зарядка аккумулятора с 20 до 70% представляет собой половину цикла, как и зарядка с 0 до 50%. Для проверки степени износа батареи можно воспользоваться бесплатными утилитами. Они позволяют получить следующую информацию:

исходная емкость аккумулятора;

число циклов зарядки;

текущая емкость аккумулятора.

При решении этой проблемы весьма полезен сайт компании A-Class. Зайдя сюда, можно купить аккумуляторы для смартфонов Apple. Производитель рекомендует производить замену батареи на iPhone при потере свыше 20% емкости или через каждые четыреста-пятьсот циклов зарядки. Однако это предписание не является обязательным, поскольку старый аккумулятор прослужит еще какое-то время, хотя будет разряжаться заметно быстрее. Тем не менее, в определенных ситуациях обойтись без срочной замены невозможно.

Признаки необходимости срочной замены батареи на айфоне

Необходимость в немедленной замене аккумулятора на iPhone появляется в следующих случаях:

вздутие или изменение размеров аккумулятора;

снижение емкости аккумулятора до 79% и менее;

отключение устройства при 20%, 30% или 40% заряда.

Перед тем как принимать решение о замене батареи на iPhone, нужно извлечь ее и внимательно оглядеть со всех сторон. При наличии следов вздутия, деформации или увеличения габаритов ее дальнейшее использование недопустимо. Неисправный аккумулятор может создавать давление на дисплейный модуль и стать причиной серьезных поломок. Ни в коем случае нельзя прокалывать вздувшийся аккумулятор острым ножом или иглой, это неизбежно приведет к повреждению девайса. Замена батареи может потребоваться и в том случае, если она стала разряжаться быстрее обычного.

Выяснить точную причину проблем с аккумулятором на айфоне и произвести его замену лучше всего в сервисном центре. Его специалисты подберут подходящую высококачественную батарею, в точности соответствующую модели iPhone.