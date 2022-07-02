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Новый седан ГАЗ Чайка 2022-2023 года дебютировал на первых фоторендерах

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На российском рынке продолжается дефицит новых автомобилей, и рынку не хватает новых недорогих машин.

Исправить ситуацию решили независимые дизайнеры, которые представили, каким может быть автомобиль седан ГАЗ Чайка, если он пополнит линейку Группы ГАЗ и будет выпущен в ближайшие годы.

Он окажется недорогим по сравнению с Rolls-Royce Phantom автомобилем, который создадут на современной платформе.

Возрожденную ГАЗ Чайка 2022-2023 года с ретро-дизайном и современным оборудованием показали на фоторендерах. О планах возрождать автомобиль в компании не заявляли, а значит проект так и будет существовать только на рендерах.

 

Рендеры: naavtotrasse.ru.

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