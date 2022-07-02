Главная » Новости

РОАД: параллельный импорт автомашин в РФ тормозят бюрократические процедуры в 2022 году

Просмотров 19 Опубликовано Обновлено

В Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) рассказали, почему параллельный импорт пока не возможен.

Как известно, список товаров для параллельного импорта Минпроторг утвердил еще в начале мая, но он оказался невозможен.

Как пояснили в РоАД, параллельный импорт автомашин в РФ в 2022 году тормозят бюрократические процедуры, в числе которых таможня, сертификация, гарантийное обслуживание или даже вопросы с электронными паспортами.

В связи с этим говорить о больших объемах параллельного импорта пока не приходится.

Из-за небольшого потока автомобилей дефицит автомобилей в России не исчезнет.

С другой стороны, даже если все вопросы будут решены, то ждать большого потока автомобилей не стоит, так как нужно не забывать, что дефицит наблюдается не только в РФ, но и во всем мире.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО