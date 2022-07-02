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Калининградский завод «Автотор» в 2023 году выпустит пилотную партию электрокаров

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По словам главы предприятия, электромобиль, собранный на заводе, окажется намного дешевле Tesla.

В планах калининградского «Автотора» выпустить пилотную партию электромобилей уже в 2023 году.

Задачей разработчиков является выпуск доступных широкому кругу потребителей электромобиль. Ссылаясь на слова главы совета директоров «Автотор холдинг» Валерия Горбунова ТАСС пишет:

«Могу сказать, что цена будет намного ниже, чем Tesla и другие подобные автомобили. Стремимся сложить экономику этого производства таким образом, чтобы электромобиль был доступным для различных категорий потребителей — как частных, так и корпоративных заказчиков для каршеринга, такси», — сказал Валерий Горбунов.

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