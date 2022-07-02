Калининградский завод «Автотор» в 2023 году выпустит пилотную партию электрокаров

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Новый седан ГАЗ Чайка 2022-2023 года дебютировал на первых фоторендерах На российском рынке продолжается дефицит новых автомобилей, и рынку не хватает новых недорогих машин.

Компания LEO FLIGHT представила первый прототип нового летающего автомобиля LEO COUPE Пока это ранний прототип, точнее пока он находится на стадии разработки, а внешность летающего автомобиля раскрыли на рендерных изображениях.

Внедорожник LADA Niva возглавил рейтинг самых бюджетных SUV для российских дорог в 2022 году Автомобили не только стали стоить дорого, но еще их не хватает. В России сейчас наблюдается дефицит новых автомобилей, при этом некоторые модели все еще предлагаются и среди них есть как отечественные, так и китайские.

Новая автомобильная марка OMODA появится на авторынке РФ в 2022 году На российском рынке появился еще один автомобильный бренд, причем он принадлежит китайцам, и пока он предлагается только в Китае.