Калининградский завод «Автотор» в 2023 году выпустит пилотную партию электрокаров

По словам главы предприятия, электромобиль, собранный на заводе, окажется намного дешевле Tesla.
В планах калининградского «Автотора» выпустить пилотную партию электромобилей уже в 2023 году.
Задачей разработчиков является выпуск доступных широкому кругу потребителей электромобиль. Ссылаясь на слова главы совета директоров «Автотор холдинг» Валерия Горбунова ТАСС пишет:
«Могу сказать, что цена будет намного ниже, чем Tesla и другие подобные автомобили. Стремимся сложить экономику этого производства таким образом, чтобы электромобиль был доступным для различных категорий потребителей — как частных, так и корпоративных заказчиков для каршеринга, такси», — сказал Валерий Горбунов.