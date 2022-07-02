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В РФ появится новый завод по переработке старых легковых и грузовых автомобилей

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Новый завод будет построен на территории Дальнего Востока, о чем рассказали в пресс-службе Минвостокразвития.

Это будет высокотехнологичный завод, который планируется построить с японскими партнерами. Новый проект получил название «ТерминаТОР». Завод расположится на территории (ТОР) «Надеждинская» в Приморье.

Мощность предприятия, который должен начать работать уже во втором квартале следующего года, составит 8 тыс. автомобилей в год.

«ТерминаТОР» намерен продавать по минимальной ставке продукты переработки, среди которых и те, что можно использовать при производстве автомобилей.

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