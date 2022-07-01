В чем скрыт секрет популярности Лада Ларгус универсал?

Наступило жаркое лето, а значит, многим людям в нашей стране срочно понадобилось выбрать семейный автомобиль. Что такое семейный автомобиль? Довольно проходимая, неприхотливая в обслуживании машина с кузовом «универсал», чтобы не только все домочадцы поместились, но и вещи в багажнике.

Лада Ларгус универсал – оптимальное решение для семейных путешествий в условиях отечественных дорог и сегодняшнего спада на авторынке после ухода ряда ведущих мировых производителей из-за санкций.

Особенности и преимущества

Автомобиль имеет довольно длинную и интересную Историю. Изначально модель Лада Ларгус рассматривалась на базе Dacia Logan MCV как экспериментальная с довольно туманными перспективами. Однако эксперимент удался и модель пошла в серию, а далее быстро полюбилась российским автомобилистам.

Лада Ларгус производится в пяти, семиместном вариантах, еще в модификации с Ларгус Кросс (увеличенный клиренс) и как грузовой фургон. Выбрать есть из чего для индивидуальных особенностей эксплуатации.

Как по внешнему виду, так и по эксплуатационным характеристикам, а главное по цене Ларгус превосходит всех аналогов в своей категории. Отсюда и широкая популярность на рынке.

В современных условиях немаловажно то, что за десять лет накопился достаточный запас запчастей, так что зависеть от импортных поставок не придется.

А еще, в связи с уходом бренда Рено с отечественного рынка, модели Lada Largus по всей линейке, с высокой вероятностью, будут возобновлены с целью импортозамещения. Так что все резоны поддержать отечественного производителя и избавить себя от вероятных проблем с импортными транспортными средствами.

Плюсы и минусы

Согласно отзывам реальных владельцев Lada Largus универсал рекомендуют 87% пользователей. Хотя, конечно, есть и негативные впечатления. Разумеется, самый большой и жирный «плюс» в пользу приобретения именно этой машины «для дачи, для семьи» – это то, что модель на протяжении многих лет остается лидером продаж на российском рынке (в своей категории).

Плюсы – доступность в покупке, простота в ремонте, экономичность в содержании. Правда, некоторые эксперты говорят, что популярность модели обусловлена фактическим отсутствием достойных конкурентов на российском авторынке.

Недавно приведен рестайлинг и машина стала выглядеть еще более современно, стал комфортнее салон.

К минусам водители относят недорогие отделочные материалы, так ведь и эти определяется ценовая доступность. Шумоизоляция слабовата, эргономика не на высоте, однако весьма просторный салон понравится высоким, крупным людям и большим семьям.