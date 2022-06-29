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Новые электромобили оказались менее качественными, чем автомобили с ДВС

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Это выяснилось в результате исследования J.D. Power, которые сравнили число жалоб на поломки электрокаров и обычных автомобилей.

Оказалось, что чаще всего автомобилисты сталкиваются с проблемами при эксплуатации электрокаров.

Новые электромобили оказались менее качественными, чем автомобили с ДВС, однако несмотря на это поломок силового агрегата или ходовой почти нет.

В основном в электрокарах возникают проблемы с электроникой, а чаще всего владельцы жалуются на работу мультимедийных систем.

Если же говорить о самых беспроблемных автомобилях, то возглавили рейтинг модели марки Buick — 139 проблем на 100 машин. На втором и третьем месте расположились Dodge и Chevrolet.

Лидером среди премиальных автомобилей оказался бренд Genesis. При этом чаще всего проблемы возникают в автомобилях компаний Chrysler (265), Volvo (256), Maserati (255), Audi (239) и Volkswagen (230), а лидером антирейтинга оказалась Polestar.

На 100 автомобилей этой марки зафиксировали 328 технических проблем, пишут «Автовести«.

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