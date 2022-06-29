Страны Евросоюза согласовали поэтапный отказ от автомобилей с ДВС

Совет европейского союза 29 июня согласовал новый пакет мер, которые должны сократить выбросы парниковых газов и призваны бороться с изменением климата.

Как уже ранее сообщалось, в странах Евросоюза запретить продажи автомобилей с классическими моторами планируют к 2035 году. Планы не изменились, и в новом пакете мер предусмотрен поэтапный отказ от машин с ДВС.

Впрочем, автопроизводители уже давно стали готовится к этому и начали запускать полностью электрические модели.

В документе говорится не только о полном запрете в 2035 году продаж авто с ДВС, но и о других мерах, в числе которых высадка деревьев, а также помощь предприятиям в сокращении углеродных выбросов.