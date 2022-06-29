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Милонов: для покупателей отечественных авто следует отменить транспортный налог на 3 года

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Таким образом, в России хотят поддержать отечественных автопроизводителей и увеличить продажи российских машин.

Предложение отменить транспортный налог на 3 года для новых владельцев отечественных автомобилей поступило от депутата Госдумы Виталия Милонова.

По его словам, для покупателей отечественных авто следует отменить транспортный налог на 3 года, что увеличит спрос на такие машины.

Предложение уже направлено главе Минпроторга Денису Мантурову. Также добавлено, что помочь авторынку можно еще и с помощью программ утилизации, а также субсидированием покупки новых авто.

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