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Внедорожник LADA Niva возглавил рейтинг самых бюджетных SUV для российских дорог в 2022 году

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Автомобили не только стали стоить дорого, но еще их не хватает. В России сейчас наблюдается дефицит новых автомобилей, при этом некоторые модели все еще предлагаются и среди них есть как отечественные, так и китайские.
Специалисты Autonews составили рейтинг самых доступных кроссоверов и внедорожников для российских дорог.
Для рейтинга эксперты посетили дилерские центры в Москве.

На первом месте оказался всем известный полноприводный внедорожник LADA Niva Legend (Нива). Его сейчас в дилерских центрах можно купить от 1,2 млн руб., при том что рекомендованная розничная цена на официальном сайте составляет 818,9 тыс. руб.
Следом за LADA Niva Legend расположится еще один полноприводный внедорожник LADA Niva Travel. Его ценник у дилеров составляет 1,3 млн руб., а на сайте компании 1 млн 66 тыс. руб.

Третье место у УАЗ «Хантер», у дилеров цена тоже отличается от рекомендованной — 1 млн 670 тыс. руб. против 1 млн 395 тыс. руб.

В список также попали Geely Coolray и Hyundai Creta. Эти конкурирующие модели сейчас продают за 1 млн 866 тыс. руб. и 1 млн 870 руб.

Haval Jolion менее чем за 2 млн 179 тыс. руб. в Москве найти невозможно, но стоит отметить, что кроссовер и на официальном сайте предлагают от 2,1 млн руб.

Changan CS35 Plus и KIA Soul оказались на последних строчках с ценниками — 2 млн руб. и 2 млн 49 тыс. руб.

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