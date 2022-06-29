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Более 10 тыс. новых автомобилей KIA, Hyundai, Haval и Geely заметили на складах в РФ

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В то время как на российском рынке наблюдается дефицит новых автомобилей, на площадках заметили более 10 тыс. машин нескольких марок.

Десятки тысяч автомобилей обнаружили журналисты Autonews, которые с помощью дрона сняли площадку с машинами.

Среди них оказались модели марок KIA, Hyundai, Haval и Geely, а также среди них были и автомобили брендов Mercedes-Benz и Cadillac.

Все машины находятся под открытым небом и были приобретены дилерами по высокой цене.

Сами продавцы не торопятся продавать автомобили по сниженным ценам, а автомобилисты в свою очередь не желают покупать авто по высоким ценам.

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