Главная » Новости

Компания LEO FLIGHT представила первый прототип нового летающего автомобиля LEO COUPE

Просмотров 16 Опубликовано Обновлено

Пока это ранний прототип, точнее пока он находится на стадии разработки, а внешность летающего автомобиля раскрыли на рендерных изображениях.
Компания LEO Flight показала альфа-версию LEO Coupe (LX-1). По заявлению разработчиков, их летающий автомобиль сможет на скорости до 400 км/ч перевезти до трех человек.

Какая будет у модели дальность полета пока неизвестно. В LEO Coupe установят свыше 200 вентиляторов, из которых 2 будут канальными, и они предназначены для вертикального спуска и подъёма.

Компания LEO FLIGHT представила первый прототип нового летающего автомобиля LEO COUPE

В летающей машине будут небольшие крылья, которые смогут обеспечить подъёмную силу на скорости около 200 км/час.

До этой скорости транспортному средству придется полагаться только на вентиляторы.

Тесты прототипа намерены начать в августе, но выход транспортного средства LEO Coupe пока не анонсируют, так как он может произойти не ранее 2025 года.

LEO COUPE
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО