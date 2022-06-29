Компания LEO FLIGHT представила первый прототип нового летающего автомобиля LEO COUPE

Пока это ранний прототип, точнее пока он находится на стадии разработки, а внешность летающего автомобиля раскрыли на рендерных изображениях.

Компания LEO Flight показала альфа-версию LEO Coupe (LX-1). По заявлению разработчиков, их летающий автомобиль сможет на скорости до 400 км/ч перевезти до трех человек.

Какая будет у модели дальность полета пока неизвестно. В LEO Coupe установят свыше 200 вентиляторов, из которых 2 будут канальными, и они предназначены для вертикального спуска и подъёма.

В летающей машине будут небольшие крылья, которые смогут обеспечить подъёмную силу на скорости около 200 км/час.

До этой скорости транспортному средству придется полагаться только на вентиляторы.

Тесты прототипа намерены начать в августе, но выход транспортного средства LEO Coupe пока не анонсируют, так как он может произойти не ранее 2025 года.