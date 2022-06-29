Компания HONGQI представила в КНР представительский седан HONGQI H5 нового поколения

Презентация большого бизнес-седана прошла на домашнем рынке компании.

Китайский производитель HONGQI в Китае провел презентацию нового поколения HONGQI H5. Эта модель создана на базе третьего поколения Mazda 6 и внешне ее сделали похожей на флагманский HONGQI H9

Длина новинки составляет 4987 мм, ширина — 1874 мм, высота — 1465 мм, заявленный размер колесной базы — 2920 мм.

Салон седана выполнен в оригинальном дизайне с уклоном на молодежный стиль и высокую технологичность.

На центральной консоли разместили вертикальный сенсорный дисплей мультимедийной системы, установили цифровую панель приборов и мультируль.

Новинка также поддерживает специальное мобильное приложение, через которое можно управлять большим количеством функций авто.

В Китае новый HONGQI H5 будет предлагаться с полуторалитровым турбированным мотором мощностью 156 л.с. и 258 Нм крутящего момента, двухлитровым 224-сильным ДВС и гибридной силовой установкой, которая суммарно выдает 190 л.с.

В независимости от выбранного силового агрегата трансмиссия будет только восьмиступенчатая «автоматическая». По слухам, HONGQI H5 будет предлагаться на российском рынке, но когда именно модель появится у нас неизвестно.