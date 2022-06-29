Компания RENAULT зарегистрировала в РФ обновленный кроссовер DACIA DUSTER 2022 года

Renault ушла с российского рынка и продала свой бизнес, но напоследок автопроизводитель защитил внешность своего популярного кроссовера.

В Роспатенте опубликовали патентные изображения Renault Duster второго поколения.

В Европе данная модель продается под брендом Dacia. Патентные изображения на модель действуют с 23 марта, но в открытой базе Роспатента их опубликовали только сейчас.



Ранее сообщалось, что Duster могут начать производить на заводе «АвтоВАЗа», но модель уже выйдет под брендом Lada.

Данная информация ни одним из автопроизводителей в итоге так и не была подтверждена, возможно популярный в РФ кроссовер и возродится под новым именем, но явно не в этом году.