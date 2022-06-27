РОМИР: граждане в РФ стали чаще ремонтировать автомашины в «гаражах» в 2022 году

Исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал результаты нового исследования, которое показало, что автомобилисты в России стали чаще обслуживать автомобили в «гаражах».
Например, в мае этого года показатель россиян, которые отказались обслуживать машины у дилера увеличилась до 31% против 28% в августе прошлого года.
То есть наблюдается тенденция роста числа тех автомобилистов, которые стали чаще пользоваться услугами частных мастеров или ремонтировать машины самостоятельно.
Растет число и тех россиян, которые привозят на ремонт запчасти, купленные самостоятельно.
Таких автомобилистов стало на 4% больше, а вот на 14% вырос показатель среди владельцев японских автомобилей.
Чаще всего запчасти заказывают через Интернет, а вот оффлан-продажи автозапчастей сократились на 6% по итогам первого квартала года.