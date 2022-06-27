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РОМИР: граждане в РФ стали чаще ремонтировать автомашины в «гаражах» в 2022 году

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Исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал результаты нового исследования, которое показало, что автомобилисты в России стали чаще обслуживать автомобили в «гаражах».

Например, в мае этого года показатель россиян, которые отказались обслуживать машины у дилера увеличилась до 31% против 28% в августе прошлого года.

То есть наблюдается тенденция роста числа тех автомобилистов, которые стали чаще пользоваться услугами частных мастеров или ремонтировать машины самостоятельно.

Растет число и тех россиян, которые привозят на ремонт запчасти, купленные самостоятельно.

Таких автомобилистов стало на 4% больше, а вот на 14% вырос показатель среди владельцев японских автомобилей.

Чаще всего запчасти заказывают через Интернет, а вот оффлан-продажи автозапчастей сократились на 6% по итогам первого квартала года.

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