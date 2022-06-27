Компания Volkswagen представила прототип электрического седана ID.Aero

В качестве концепта новинка дебютировала еще в 2018 году, а теперь автопроизводитель представил предсерийный прототип.

Концепт с названием I.D. Vizzion дебютировал несколько лет назад, а недавно был показан близкий к серийному производству автомобиль с названием ID. Aero.

Он представляет собой полностью электрический седан, который на рынке скорее всего появится с индексом ID.7. В автомобиле особенностью являются дверные ручки, а точнее их отсутствие. Вместо ручек имеются чувствительные к касаниям подсвеченные полоски.

Серийное производство седана запустят в следующем году, и останутся ли в товарном варианте сенсорные дверные ручки, пока не ясно. Основан электрокар на платформе MEB.

Заявлено, что запас хода превысит 600 км, а батарея установлена емкостью 77 киловатт-часов. Другие технические характеристики не приводятся.

Известно, что Volkswagen ID. Aero запустят на китайском предприятии во второй половине следующего года. Также будет организован выпуск и на немецком предприятии компании.