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Компания Volkswagen представила прототип электрического седана ID.Aero

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В качестве концепта новинка дебютировала еще в 2018 году, а теперь автопроизводитель представил предсерийный прототип.

Концепт с названием I.D. Vizzion дебютировал несколько лет назад, а недавно был показан близкий к серийному производству автомобиль с названием ID. Aero.

Он представляет собой полностью электрический седан, который на рынке скорее всего появится с индексом ID.7. В автомобиле особенностью являются дверные ручки, а точнее их отсутствие. Вместо ручек имеются чувствительные к касаниям подсвеченные полоски.

Серийное производство седана запустят в следующем году, и останутся ли в товарном варианте сенсорные дверные ручки, пока не ясно. Основан электрокар на платформе MEB.

Компания Volkswagen представила прототип электрического седана ID.Aero

Заявлено, что запас хода превысит 600 км, а батарея установлена емкостью 77 киловатт-часов. Другие технические характеристики не приводятся.

Известно, что Volkswagen ID. Aero запустят на китайском предприятии во второй половине следующего года. Также будет организован выпуск и на немецком предприятии компании.

Компания Volkswagen представила прототип электрического седана ID.Aero Компания Volkswagen представила прототип электрического седана ID.Aero Компания Volkswagen представила прототип электрического седана ID.Aero Компания Volkswagen представила прототип электрического седана ID.Aero Компания Volkswagen представила прототип электрического седана ID.Aero Компания Volkswagen представила прототип электрического седана ID.Aero Компания Volkswagen представила прототип электрического седана ID.Aero Компания Volkswagen представила прототип электрического седана ID.Aero

volkswagen Volkswagen ID.Aero
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