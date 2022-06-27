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Фоторендеры седана ВАЗ-2115 Лада «Самара» 2022-2023 года представили в Сети

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Седан Лада «Самара» до сих пор нередко можно встретить на российских дорогах и возможно модель с измененным дизайном могла бы стать популярной на рынке и сейчас.

О планах возродить ВАЗ-2115 «Самара» АвтоВАЗ не заявлял, а виртуальный проект показали дизайнеры naavtotrasse.ru.

Они предположили, что возрожденный автомобиль может получить слегка измененный дизайн и цену дешевле, чем упрощенная Lada Granta.

В движение возрожденный автомобиль может приводится 1,6-литровым 80-сильным двигателем с механической КП.

В сегменте бюджетных автомобилей такая модель могла бы пользоваться отличным спросом, но проект так и останется существовать только на рендерах.

Фоторендеры седана ВАЗ-2115 Лада «Самара» 2022-2023 года представили в Сети

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