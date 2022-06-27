Новый седан АЗЛК «МОСКВИЧ»-2141 2022-2023 года представлен на первых фоторендерах

Дизайнеры решили представить, каким может быть седан «Москвич-2141», если его выпустят в этом или следующем году.

Речи о возрождении модели не идет, а сама идея создать рендеры возникает на фоне новости о запуске в этом году производства автомобилей под возрождённым брендом «Москвич».

При этом возрождать автомобили этой марки не будут, а сами машины начнут выпускать на бывшем заводе Renault в Москве.

Дизайнеры naavtotrasse.ru решили пофантазировать, каким мог стать АЗЛК «МОСКВИЧ»-2141 2022-2023 года, если бы его создали на базе китайского автомобиля JAC J7.

Так, художники предложили сделать модель с решениями в ретро-стиле и оснащать его китайским двигателем объемом 1,5 литра мощностью 136 и 150 л.с.