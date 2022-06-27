Новинка носит название «Юпитер-30» и была показана на прошлой неделе, а теперь стали известные подробности об оснащенности самосвала.

КамАЗ представил беспилотный карьерный самосвал без кабины «Юпитер-30». Сейчас специалисты компании и МГТУ им. Н.Э. Баумана работают над настройками всех систем самосвала.

В ближайшее время начнутся полигонные испытания «Юпитер-30», после которых самосвал планируют передать холдинговой компании «СДС-Уголь», где пройдет опытная эксплуатация в разрезе «Черниговский» (Кемеровская область).

Создавалась техника для перевозки горной массы или руды в опасных зонах, поэтому ее сделали без кабины. Работает беспилотник с помощью видеокамер, 2D- и 3D-лидаров, радаров и ультразвуковых датчиков. Еще в самосвале установлены GPS/ГЛОНАСС навигация, а также GSM-антенны.

В новинке поворотные мосты, что обеспечивает ее хорошую манёвренность, а еще в ней реализован челночный режим движения и она способна перемещаться между точками без разворотов.

Также стоит отметить и гибридную трансмиссию по последовательной схеме с буферными батареями для рекуперации энергии при торможениях и движении вниз.

Что касается двигателя, то в движение самосвал приводит 11,9-литровый двигатель 910.12-450, который выступает в качестве генератора энергии для электромотора и тяговых аккумуляторных батарей.

Максимальная скорость составит 56 км/ч, а грузоподъемность – до 30 тонн. Еще стоит отметить, что проблема примерзания мокрого зимнего грунта решена обогревом отработавшими газами двигателя.