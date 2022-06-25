Главная » Новости

Упрощённая версия внедорожника Lada Niva Travel получит руль от Granta Classic

Просмотров 8 Опубликовано Обновлено

Уже не секрет, что скоро АвтоВАЗ запустит производство Lada Niva Travel, которое было приостановлено из-за нехватки импортных комплектующих.

Уже в июле должны запустить сборку Lada Niva Travel в новой упрощенной версии, где не будет некоторых опций и систем. Между тем, впервые салон упрощенной версии внедорожника показали в сети.

Первые фото опубликовали в сообществе Avtograd News. Оказалось, что у внедорожника будет установлено рулевое колесо, как в упрощенной Granta, которая уже поступила в продажу.

Кроме этого, предварительно сообщается об отсутствии в автомобиле кондиционера и подогрева сидений, которые предлагались в более дорогих комплектациях.

Еще в списке оборудования не будет подушек безопасности, системы Эра Глонасс, а также антиблокировочной системы.

Инсайдеры еще сообщают, что на этой неделе АвтоВАЗ выпустил 26 упрощенных внедорожников, при этом в самой компании информацию не подтверждают, но сообщают, что сборочная линия будет перезапущена в следующем месяце.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО