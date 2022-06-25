Упрощённая версия внедорожника Lada Niva Travel получит руль от Granta Classic

Уже не секрет, что скоро АвтоВАЗ запустит производство Lada Niva Travel, которое было приостановлено из-за нехватки импортных комплектующих.

Уже в июле должны запустить сборку Lada Niva Travel в новой упрощенной версии, где не будет некоторых опций и систем. Между тем, впервые салон упрощенной версии внедорожника показали в сети.

Первые фото опубликовали в сообществе Avtograd News. Оказалось, что у внедорожника будет установлено рулевое колесо, как в упрощенной Granta, которая уже поступила в продажу.

Кроме этого, предварительно сообщается об отсутствии в автомобиле кондиционера и подогрева сидений, которые предлагались в более дорогих комплектациях.

Еще в списке оборудования не будет подушек безопасности, системы Эра Глонасс, а также антиблокировочной системы.

Инсайдеры еще сообщают, что на этой неделе АвтоВАЗ выпустил 26 упрощенных внедорожников, при этом в самой компании информацию не подтверждают, но сообщают, что сборочная линия будет перезапущена в следующем месяце.