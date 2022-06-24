В Сети представили, какой может быть премиальная УАЗ «Буханка» 2022-2023 года

УАЗ «Буханку» выпускают уже давно, причем на конвейере она будет находится до тех пор, пока на нее остается спрос.

Ранее УАЗ выпускал юбилейную версию этой модели, но в Сети решили представить, как она может выглядеть, если получит премиальную модификацию.

В Сети представили, какой может быть премиальная УАЗ «Буханка», опубликовав рендерные изображения. Их подготовил дизайнер Никита Чуйко.

Как пишет портал Quto.ru, на изображениях продемонстрировали Буханку в премиальном исполнении, если бы ее выпустили в ближайшие годы.

Предполагается, что в целом такой автомобиль мало чем будет отличаться от обычной версии, но ему можно установить литые диски Lexani дизайна WRAITH Gloss Black и решетку радиатора в стиле Mercedes-Benz G-Class AMG.

А вот в салоне такого микроавтобуса может быть дорогая кожаная отделка, сидения с функцией массажа, подогрева и вентиляции, а также многое другое.

Такая УАЗ «Буханка» вряд ли появится на рынке с учетом сложившейся ситуации, и ближайшей новой версией автомобиля станет упрощенный вариант без ABS, который появится до конца года.