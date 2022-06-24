На 1 проданный новый автомобиль в РФ приходится почти 6 подержанных в 2022 году

Россияне стали реже покупать новые автомобили, о чем свидетельствует статистика.

Впрочем, это связано не только с увеличившимися ценами, но и в первую очередь с дефицитом машин. По статистике «Авито Авто», в этом году на 1 проданный новый автомобиль в РФ приходится почти 6 подержанных.

В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) показатели оказались намного выше, там на 1 новый приходится 24 подержанных авто, причем там чаще всего покупают Toyota Corolla, Toyota Prius, Honda Fit, Toyota Vitz и Nissan X-Trail, а среди премиальных авто модели марки Lexus.

Еще специалисты отметили, что в мае этого года 51% ввезенных в РФ авто приехали через Владивосток, причем среди них 42% это машины возрастом до трех лет.