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Гражданам из РФ перечислили автомобили, которые чаще всего ввозят с аукционов в Японии

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В этом году существенно увеличился спрос на ввоз автомобилей из Японии.
По предварительным оценкам, число автомобилей, ввезенных из Японии, выросло на 50%. В Японии наша страна стала одной из основных, куда привозят японские автомобили.

Порядка 100-150 тыс. машин продают на аукционах в Японии каждую неделю, из которых большая часть отправляется в РФ, причем чаще всего на Дальний Восток.

Также часто покупают такие авто жители Белгорода, Воронежа и Московской области. Что касается самых востребованных моделей, то среди них оказались: Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Prius, Toyota Fielder, Toyota Crown и Toyota Camry, а еще Toyota Alphard.

Кроме них, россияне нередко выбирают Honda (Fit, Freed и Stepwgn) и Nissan (Leaf, Note и X-Trail).

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